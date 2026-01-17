Người đàn ông tử vong treo lơ lửng trên cây tại khu công nghiệp

TPO - Người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo lơ lửng trên cây tại khu công nghiệp ở TPHCM. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều 17/1, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông vừa phát hiện trong khu công nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông trong tư thế treo lơ lửng trên cây bên đường N1, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Tân Hiệp, TPHCM nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Uyên nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần áo dài tay, tử vong trong tư thế treo cổ. Danh tính người này được xác định là anh Đ.H.X.S. (SN 2003, quê Đồng Tháp). Bước đầu cơ quan chức chức năng nhận định, thời gian tử vong của người này trong khoảng 12 giờ trước khi phát hiện.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.