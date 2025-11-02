Người cha tử vong với nhiều vết chém, con trai chết trong tư thế treo cổ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Người dân ở Đắk Lắk bàng hoàng phát hiện người đàn ông 50 tuổi nằm gục trước cửa nhà với nhiều vết thương. Cách đó khoảng 400m, con trai nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 2/11, theo thông tin từ UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 bố con tử vong.

Nạn nhân là ông T.C.G. (50 tuổi) và T.C.T. (29 tuổi con trai ông G.), cùng trú tại thôn Tam Phong, xã Tam Giang.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 1/11, người dân địa phương phát hiện ông G. nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương. Bên cạnh nạn nhân G. có một con dao dính máu.

Người dân vội đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong.

tienphong-1.jpg
Hiện trường vụ án.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Đến sáng 2/11, lực lượng công an phát hiện anh T. trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400m.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an xã Tam Giang phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy
