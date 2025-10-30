Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bất ngờ tình tiết vụ đốt nhà người tình làm 2 người tử vong

TPO - Duy uống thuốc trừ sâu rồi lẻn vào nhà thấy chị N. và anh C. ngủ với nhau nên đi mua một can xăng về rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa khiến chị N. và anh C. tử vong, cháu T. bị bỏng nặng.

Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú phường An Khê, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo đó, chị T.T.T.N. (SN 1994, trú phường An Khê) và anh N.B.C. (SN 1992, trú phường An Khê) là vợ chồng với nhau và có một người con chung là cháu N.B.T. (SN 2020), đến năm 2024 đã ly hôn. Thời gian sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm và được Duy giúp đỡ trong quá trình kinh doanh tiệm Spa tại nhà ở đường Đỗ Trạc (phường An Khê, Gia Lai).
Trong thời gian này, anh C. nhiều lần thách thức đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N. can ngăn. Sau đó, giữa chị N. và Duy xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Đối tượng Nguyễn Anh Duy (bị còng tay).

Đến tối 18/10, anh C. đến tiệm Spa để chơi với con rồi ngủ lại, đến khoảng 00h ngày 19/10, sau khi uống thuốc diệt cỏ, Duy đi bộ đến tiệm Spa tìm chị N. giải quyết mâu thuẫn. Vì có thời gian ở căn nhà trên, Duy biết cửa bên hông nhà thường xuyên không khóa nên Duy mở cửa đi vào trong.

Tại đây, Duy thấy chị N. cùng anh C. đang nằm ngủ ở phòng cuối cùng của căn nhà nên đối tượng bực tức, nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó, Duy đi bộ sang nhà bên cạnh lấy một can nhựa màu vàng rồi đi xe ôm mua 400 nghìn đồng xăng, đựng vào can nhựa. Người xe ôm chở đến ngã ba Trần Phú - Trần Hưng Đạo, cách tiệm Spa khoảng 1km, Duy thì xuống xe đi bộ lại nhà chị N.

Đến nơi, Duy mở cửa chính căn nhà rồi đổ xăng vào phòng ngủ cùng nhiều nơi khác trong nhà. Lúc này, chị N. cùng với anh C. và cháu T. vẫn đang ngủ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Sau khi tưới xăng, Duy cầm bật lửa đi vào căn phòng thứ nhất gần bếp nấu ăn rồi bật lửa đốt. Phát hiện cháy, anh C. đã ôm cháu nhỏ chạy ra đường nhưng cả 2 đều bị bỏng nặng, chị N. không chạy kịp nên tử vong ngay tại chỗ (đến ngày 28/10 anh C. tử vong, cháu C. đang được điều trị).

Sau khi châm lửa đốt, Duy kéo cửa tôn bên hông nhà và chạy ra đường. Do lửa cháy lớn nên Duy cũng bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân. Lúc này do ngấm thuốc cỏ đã uống trước đó nên Duy khó thở, bị bội nhiễm nên được đưa đến Trung tâm y tế An Khê cấp cứu và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai để điều trị.

Sau khi xác định tình trạng sức khỏe ổn định và được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho xuất viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội “Giết người”.

