Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cựu Chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cũ, tỉnh Cà Mau được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngày 28/9, nguồn tin của PV Tiền Phong, ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (cũ) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ phía sau nhà riêng tại xã Cái Nước vào rạng sáng cùng ngày.

552562585-1544516683382225-8410778785199417509-n.jpg
Chợ Cái Nước (tỉnh Cà Mau).

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (nay là xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), ông M. được xác định có sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.

Tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" khi thực hiện xây dựng hạ tầng chợ thị trấn Cái Nước.

Cũng liên quan đến sai phạm này, hồi tháng 7/2020, ông M. bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng và chính quyền (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Tân Lộc
#Chủ tịch thị trấn Cà Mau #sai phạm đầu tư #tự tử #Cà Mau #đầu tư xây dựng #treo cổ #xây dựng chợ #cựu lãnh đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục