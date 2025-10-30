Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ô tô tông mạnh khiến người phụ nữ tử vong trên Quốc lộ 14

Tiền Lê
TPO - Một ô tô con đã tông vào khiến xe máy của chị T. văng lên trước dẫn tới va chạm với xe máy ông K. trên Quốc lộ 14. Cú tông mạnh khiến chị T. tử vong, tài xế điều khiển ô tô con rời khỏi hiện trường.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra, truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Biển Hồ), nhưng đã điều khiển xe bỏ trốn.

Tài xế điều khiển ô tô di chuyển nhanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h9 cùng ngày, ô tô (đang xác định biển số, danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Quảng Ngãi đi tỉnh Gia Lai đến Km1587+900 (đoạn thuộc thôn 7, xã Biển Hồ) đã tông vào xe máy do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến xe máy của chị T. văng lên trước dẫn đến va chạm với xe máy do ông K.K. (SN 1959, trú làng Bui, xã Biển Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại. Sau khi vụ tai nạn, tài xế ô tô đã tăng tốc rời khỏi hiện trường, rồi đi vào đường Lê Văn Sỹ, qua cầu treo Biển Hồ, theo đường bê tông giữa vườn cà phê vắng vẻ để bỏ trốn.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong sau đó vài tiếng.

Clip camera bên đường ghi lại vụ tai nạn.
Tiền Lê
