Nghệ An: Bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

TPO - Sáng sớm, người dân tòa nhà chung cư ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) xuống tầng hầm để xe máy, xe đạp thì phát hiện bảo vệ nghi bị điện giật, tử vong.

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Video ghi lại sự việc

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày, tại tầng hầm để xe máy, xe đạp, tòa nhà chung cư PVNC2-CT02, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Thành Vinh), trong quá trình cắm máy bơm nước, một bảo vệ nghi đã bị điện giật tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.A.T (SN 1961, trú Khối, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Thành Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tòa nhà chung cư này được khởi công xây dựng từ năm 2015, có tổng diện tích sàn 15.626m2, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ.

Trong quá trình xây dựng, công trình này cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận…

Tầng hầm tòa nhà chung cư PVNC2-CT02 nơi xảy ra vụ việc



Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.