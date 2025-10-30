Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo container trên đường đi thăm con

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người phụ nữ đi xe máy bất ngờ ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Trưa 30/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ phường Thủ Dầu Một đi phường Dĩ An.

Khi tới đoạn gần khu dân cư Phúc Đạt, phường Phú Lợi, xe máy do người phụ nữ điều khiển bất ngờ ngã xuống đường. Cùng lúc này, chiếc xe đầu kéo container lưu thông cùng chiều không kịp xử lý đã cán qua người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an phường cùng Cảnh sát giao thông đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị B.T.B. (SN 1987, quê Cà Mau). Nạn nhân đang trên đường đi thăm con thì không may xảy ra tai nạn.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực xảy ra tai nạn gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông nên các phương tiện đều di chuyển chậm, trong đó có hai phương tiện kể trên.

Hương Chi
