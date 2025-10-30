Tìm người đàn ông mất tích sau va chạm ca nô trên sông Vàm Cỏ Đông

TPO - Hai ngày sau vụ va chạm giao thông đường thủy trên sông Vàm Cỏ Đông, gia đình cùng lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm ông L.V.H. (68 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) trong điều kiện nước lũ dâng cao và dòng chảy xiết.

Sáng 30/10, UBND xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết các lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm ông L.V.H. (68 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) - nạn nhân trong vụ va chạm giao thông đường thủy xảy ra trên sông Vàm Cỏ Đông nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 28/10, ông H. chèo xuồng ra đồng để bơm nước. Trên đường về nhà, xuồng của ông H. xảy ra va chạm với một ca nô tại đoạn đầu kênh 3 - khu vực tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến ông H. rơi xuống sông, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và mất tích. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Hòa Khánh cùng người thân đã triển khai công tác tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo gia đình nạn nhân, nước lũ trên sông Vàm Cỏ Đông tiếp tục dâng, dòng chảy mạnh khiến việc tìm kiếm càng khó khăn. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ sông.