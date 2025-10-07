Tàu cá chìm sau va chạm tàu hàng trên biển ở Huế

TPO - Vụ va chạm giữa tàu vận tải và tàu cá trên vùng biển TP Huế khiến 4 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 1 người hiện mất tích.

Chiều 7/10, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (TP Huế) cho biết, trên vùng biển TP Huế vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu vận tải và tàu cá khiến 4 ngư dân gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h10 cùng ngày, trực ban Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế nhận được tin báo tàu vận tải Thuận Trung 08 va chạm với tàu cá số hiệu TTH 96329-TS trên vùng biển gần cửa biển Thuận An (Huế).

Lực lượng chức năng tại Huế cứu hộ﻿ một tàu cá bị chìm trên biển. Ảnh minh họa.

Cụ thể, tàu Thuận Trung 08 trên hành trình theo hướng Nam - Bắc, khi đến khu vực gần cửa biển Thuận An (TP Huế) thì xảy ra va chạm với tàu cá do ông Phan Lũy (trú phường Thuận An) làm chủ.

Vị trí tai nạn ở tọa độ 16º43’45” vĩ độ Bắc, 107º37’11” kinh độ Đông. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm, 4 ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Ngay sau tai nạn, thuyền viên trên tàu Thuận Trung 08 đã tổ chức ứng cứu, vớt được 3 ngư dân tàu cá, còn 1 người mất tích.

Nhận tin báo, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế chỉ đạo tàu Thuận Trung 08 ở lại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời đề nghị Đài Thông tin duyên hải Huế phát bản tin cấp cứu, kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực tăng cường cảnh giới và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế hiện phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An và Hải đội 2 Biên phòng TP Huế huy động tàu và nhân lực triển khai tìm kiếm, cứu nạn ngư dân còn mất tích.