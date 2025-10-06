Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu cá Gia Lai bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm

Trương Định
TPO - Thi thể thuyền trưởng tàu cá BĐ 83019 TS đã được thợ lặn tìm thấy trong khoang tàu, sau khi tàu cá này bị tàu chở dầu của Hàn Quốc đâm chìm

Ngày 6/10, ông Võ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm được thi thể thuyền trưởng tàu cá của địa phương sau khi tàu này bị tàu chở dầu Hàn Quốc tông chìm.

Như Tiền Phong đưa tin, tàu cá BĐ 83019 TS, dài 22,6 m công suất 800 CV hành nghề mành chụp, trên tàu có 11 thuyền viên do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Khoảng 22h30 ngày 4/10, tàu cá của ông Út khi đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển Cà Ná (Khánh Hòa) 17 hải lý về hướng đông nam thì bị một tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc, hành trình theo hướng nam - bắc, tông trúng.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu cá BĐ 83019 TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu BV 95869 TS tiếp cận, cứu vớt được 10 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích, còn tàu bị chìm hoàn toàn.

Trưởng Đồn biên phòng Cát Khánh (tỉnh Gia Lai) - Nguyễn Ngọc Dương thông tin, thi thể thuyền trưởng Nguyễn Trần Út được thợ lặn tìm thấy vào trưa 6/10 trong khoang tàu bị chìm.

Hiện tại thi thể nạn nhân đã được đưa vào đất liền tại Cà Ná (Khánh Hòa), để làm thủ tục đưa về địa phương để gia đình lo hậu sự.

Trương Định
