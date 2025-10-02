Tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên trong vụ chìm tàu cá ở Quảng Trị

TPO - Đến sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 4 trong vụ hai tàu cá bị sóng đánh chìm trên sông Gianh, thuộc phường Bắc Gianh, khiến 9 ngư dân mất tích.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2/10, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) nhận tin báo có một thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Ròn chừng 800m về phía Nam. Lực lượng biên phòng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương và công an xử lý vụ việc.

Hiện trường cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể của thuyền viên vừa tìm thấy.

Qua kiểm tra, trong túi quần nạn nhân có căn cước công dân mang tên N.V.B. (SN 1989, quê Tân Kỳ, Nghệ An), là thợ máy trên tàu cá BV 92756-TS. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê an táng theo phong tục.

Trước đó, 3 thi thể khác (gồm một thuyền trưởng và hai thuyền viên) cũng đã được tìm thấy tại vùng biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị). Như vậy, đến nay đã có 4 trong tổng số 9 thuyền viên mất tích được tìm thấy.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai.