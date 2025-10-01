Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ của Đảng, Nhà nước giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

TPO - Chiều 1/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, trao hỗ trợ giúp nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Tham gia đoàn còn có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp.

Bão số 10 khiến toàn tỉnh Quảng Trị có 4 người chết, 8 người mất tích, 13 người bị thương. Có 4 tàu cá với 24 thuyền viên gặp nạn. Đến nay đã cứu được 13 thuyền viên, 8 thuyền viên mất tích. Gần 3.400 ngôi nhà cùng nhiều công trình hạ tầng hư hỏng; khoảng 9.000 ha lúa, hoa màu, rừng trồng và gần 2.500 lồng bè thủy sản bị thiệt hại, tổng ước tính hơn 550 tỷ đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ của Đảng, Nhà nước giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Hiện lực lượng chức năng đang tập trung cao độ tìm kiếm 8 ngư dân mất tích, đồng thời khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông, điện, thông tin liên lạc, hỗ trợ bà con ổn định đời sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Quảng Trị trong công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo các gia đình bị nạn, nhanh chóng khắc phục hạ tầng, môi trường, khôi phục sản xuất.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao hỗ trợ Quảng Trị 500 triệu đồng.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhiều doanh nghiệp đã trao hỗ trợ Quảng Trị tổng cộng gần 8 tỷ đồng, trong đó Trung ương Đảng và Nhà nước 500 triệu đồng, MTTQ Việt Nam 500 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam 5 tỷ đồng, BIDV và Vietinbank mỗi đơn vị 1 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, khẳng định Quảng Trị sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong đó có tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.