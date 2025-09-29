Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Trục vớt tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với hi vọng các thuyền viên mất tích bị mắc kẹt trong con tàu gặp nạn dạt vào bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị đã quyết định trục vớt con tàu vào chiều 29/9.

Trước đó, sáng 29/9, tại khu vực biển thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch (Quảng Trị), lực lượng cứu hộ đã phát hiện một trong hai tàu cá gặp nạn sau sự cố đứt dây neo trên sông Gianh. Con tàu bị sóng đánh lật úp, phần đáy nổi trên mặt nước khoảng 2m, cách bờ biển chừng 50m.

img-4438.jpg
Tỉnh Quảng Trị quyết định trục vớt con tàu gặp nạn để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Chiều cùng ngày, tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, biên phòng, công an và dân quân địa phương triển khai trục vớt, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong, cùng Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4… có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

img-4430.jpg
Ông Trần Phong (áo xanh nhạt bên phải) chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường trục vớt.

Lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện để tiếp cận con tàu đắm, kéo tàu vào sát bờ. Tuy nhiên, do sóng biển lớn, đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa thể kéo con tàu vào gần bờ để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cho biết, bằng mọi giá cũng phải kéo được con tàu gặp nạn vào bờ trong đêm nay, để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

img-4437.jpg
img-4439.jpg
img-4442.jpg
img-4443.jpg
Hiện trường vụ trục vớt con tàu gặp nạn.

Hiện, các lực lượng vẫn đang nỗ lực bám trụ tại hiện trường, khẩn trương triển khai tìm kiếm với quyết tâm cao nhất để sớm tìm thấy các thuyền viên mất tích, giảm thiểu thiệt hại sau vụ việc.

Như đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh (phường Bắc Gianh, thị xã Ba Đồn) bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 13 thuyền viên. Trong đó, 4 người đã bơi được vào bờ, còn 9 người mất tích.

img-4433.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, bằng mọi giá phải trục vớt thành công con tàu gặp nạn trong đêm nay.

Ngay trong đêm, Bộ đội Biên phòng các đồn cửa khẩu cảng Gianh, Lý Hòa và Hải đội 1 đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tuần tra dọc sông và ven biển để tìm kiếm.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết mưa lớn, sóng biển dâng cao khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hoàng Nam
