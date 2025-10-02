Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ

TPO - Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nằm chợp mắt tạm sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ bà con vùng ngập lụt gây xúc động mạnh.
Trong tình huống cấp bách, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã cử 2 tổ công tác cùng 3 xe cứu hộ, 3 xuồng máy cùng hàng chục trang thiết bị chuyên dụng, 25 cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Lê Thanh Bình và Thượng tá Phạm Đình Hưởng, Phó Trưởng phòng có mặt tại 2 xã Thành Bình Thọ và Tân An.
Cùng với công tác cứu nạn cứu hộ, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, những người lính cứu hỏa còn tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.
Cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con vùng lũ.
Trong đêm tối, nước chảy xiết cuốn trôi mọi vật cản, xuồng cứu hộ phải dò dẫm từng mét nước. Cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ bám chắc mái chèo, khéo léo điều khiển xuồng vượt qua dòng chảy xiết để tiếp cận, cứu hộ bà con vùng ngập lụt.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ giải cứu bà và cháu nhỏ 6 tuổi bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại Tổ 6, Tây Hồ, phường Tây Hiếu.
Dù gian nguy, song lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An vẫn kiên cường, quyết tâm đưa đồng bào đến nơi an toàn, giữ vững tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.