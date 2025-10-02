Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ

Thu Hiền

TPO - Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nằm chợp mắt tạm sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ bà con vùng ngập lụt gây xúc động mạnh.

Video: Lính cứu hỏa dầm mình giúp bà con vùng lũ
tp-18.jpg
Nước lũ cuồn cuộn đổ về sau bão số 10﻿ khiến nhiều xã miền núi Nghệ An như Thành Bình Thọ, Tân An, Tân Kỳ, Tây Hiếu… chìm trong biển nước. Những tuyến đường hóa thành sông, giao thông tê liệt﻿. Hàng nghìn hộ dân bị cô lập, chia cắt. Khó khăn chồng chất, phương châm “4 tại chỗ” được chính quyền địa phương khẩn cấp kích hoạt. Lực lượng Công an xã cùng các lực lượng chức năng gấp rút dùng các phương tiện chuyên dụng để cố gắng tiếp cận bà con vùng ngập sâu.
tp-1.jpg
tp-8.jpg
tp-13.jpg
tp-11.jpg
Trong tình huống cấp bách, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã cử 2 tổ công tác cùng 3 xe cứu hộ, 3 xuồng máy cùng hàng chục trang thiết bị chuyên dụng, 25 cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Lê Thanh Bình và Thượng tá Phạm Đình Hưởng, Phó Trưởng phòng có mặt tại 2 xã Thành Bình Thọ và Tân An.
tp-14.jpg
tp-9.jpg
Cùng với công tác cứu nạn cứu hộ, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, những người lính cứu hỏa còn tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.
tp-15.jpg
tp-10.jpg
Cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con vùng lũ.
tp-3.jpg
tp-6.jpg
Trong đêm tối, nước chảy xiết cuốn trôi mọi vật cản, xuồng cứu hộ phải dò dẫm từng mét nước. Cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ bám chắc mái chèo, khéo léo điều khiển xuồng vượt qua dòng chảy xiết để tiếp cận, cứu hộ bà con vùng ngập lụt.
tp-5.jpg
tp-4.jpg
Lực lượng cứu nạn cứu hộ giải cứu bà và cháu nhỏ 6 tuổi bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại Tổ 6, Tây Hồ, phường Tây Hiếu.
tp-19.jpg
Hình ảnh những người lính cứu hỏa﻿ kiệt sức nằm chợp mắt ngay bên bờ sông Lam, xã Thành Bình Thọ, trong chiếc áo còn sũng nước sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ. Chiếc mũ bảo hộ được đặt ngay bên cạnh, đôi giày vẫn vương bùn đất gây xúc động. Đó không phải giấc ngủ của riêng họ mà là giấc ngủ sau những giờ phút căng mình bảo vệ an toàn cho hàng nghìn hộ dân vùng lũ.
tp-2.jpg
tp-12.jpg
Dù gian nguy, song lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An vẫn kiên cường, quyết tâm đưa đồng bào đến nơi an toàn, giữ vững tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Thu Hiền
#lính cứu hỏa #cứu trợ #vùng lũ #hình ảnh cảm động #đội cứu hộ #cứu nạn #nước lũ

