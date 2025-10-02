Bữa cơm tiếp sức sau bão số 10

TPO - Những bữa cơm miễn phí của tổ chức, cá nhân ở Nghệ An đã tiếp thêm động lực cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão số 10.

Ấm áp 'bữa cơm công đoàn'

Sau những giờ làm việc mệt nhọc, trưa 2/10, hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường vui mừng khi được tham gia Bữa ăn công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức. Bữa cơm tươm tất, đầy đủ dinh dưỡng khiến người lao động như quên đi sự vất vả sau nhiều giờ gồng mình dọn khối lượng lớn rác thải.

Công đoàn Nghệ An tổ chức Bữa cơm công đoàn - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Cơn bão số 10 (Bualoi) quần thảo nhiều giờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An với sức gió mạnh đã khiến hệ thống điện, cây xanh bị bật gốc, gãy, đổ la liệt. Những ngày qua, công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động hơn 600 công nhân cùng hàng chục xe chuyên dụng làm việc xuyên đêm, mỗi ngày thu gom khoảng 1.000 tấn rác thải.

Nhờ sự có mặt kịp thời của hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường khắp các ngõ phố đã giúp giảm tải rác thải trên các tuyến đường.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An thăm hỏi người lao động.

Nhằm thể hiện vai trò đồng hành cùng người lao động - những công nhân tuyến đầu trong việc giữ gìn môi trường, hạ tầng đô thị, Công đoàn Nghệ An đã kết hợp với công đoàn cơ sở và Nhà khách Nghệ An xây dựng chương trình Bữa cơm công đoàn - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 1 - 3/10. Mỗi bữa ăn sẽ phục vụ 300 suất cơm, bảo đảm đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh. Bữa ăn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, công nhân lao động đang trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Bữa cơm công đoàn kịp thời động viên, chăm lo cho người lao động.

Qua đó, động viên tinh thần, tạo điều kiện để đoàn viên có thời gian nghỉ ngơi, giao lưu sau những giờ lao động vất vả, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn.

Nấu 14 mâm cơm miễn phí

Tại phường Cửa Lò, bão số 10 đã khiến địa phương thiệt hại nặng nề. Hơn 1.600 nhà dân bị tốc mái, ngập nước. Khu vực sân Quảng trường Bình Minh bị sóng đánh hư hỏng gần 1.000 m2. Trụ sở UBND phường Cửa Lò tốc mái 550 m2.

Thiên tai cũng gây hậu quả nặng nề đối với các công trình trường học, hệ thống điện và nhiều diện tích nông nghiệp. Bão số 10 và hoàn lưu sau bão cũng khiến hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn bị gián đoạn.

Bữa cơm thịnh soạn được nhà hàng Hải Đăng nấu để cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão số 10.

Những ngày qua, các lực lượng vũ trang đã nỗ lực chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Với mong muốn sẻ chia những khó khăn, vất vả, một nhà hàng đã nấu 14 mâm cơm, mời 140 người thuộc các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Bữa cơm đảm bảo no và ngon, gồm thịt lợn kho, cá thu kho, thịt bò xào, trứng rán, cơm, rau, canh, nước ngọt đã được nhà hàng chuẩn bị, gửi tới lực lượng vũ trang, dân sự.

Các lực lượng dùng cơm trưa miễn phí tại nhà hàng Hải Đăng.

“Hậu quả cơn bão số 5 chưa khắc phục xong thì người dân đã phải căng sức ứng phó với cơn bão số 10, sự vất vả của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vì thế tăng lên gấp bội. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các anh, các chị. Cảm ơn mọi người đã không ngại hiểm nguy, đồng hành, sát cánh, hỗ trợ nhân dân trong bão dữ”, Trần Hương Giang (chủ nhà hàng) chia sẻ.

Ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò cho hay: “Trong bối cảnh dừng mọi hoạt động để chống bão và khắc phục hậu quả, bếp ăn chưa mở lại, việc nhà hàng Hải Đăng nấu cơm phục vụ lực lượng khắc phục thiên tai thực sự kịp thời, đáng ghi nhận”.