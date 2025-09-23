Lý do TPHCM bác đề xuất đánh chìm tàu hàng làm điểm lặn ở Côn Đảo

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có văn bản phúc đáp về đề xuất đánh chìm tàu hàng tại Đặc khu Côn Đảo. Theo văn bản này, Sở NN-MT từ chối chấp thuận việc đánh chìm tàu để làm điểm du lịch lặn biển.

Như thông tin đã đưa, vào ngày 11/6/2025 công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive đã có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li, tạo điểm lặn cho khách du lịch cao cấp tại TPHCM.

Ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive cho biết, qua quá trình khảo sát tại một số vùng biển như Indonesia, Malaysia, ông nhận thấy tại các vùng biển trên các đơn vị khai thác biển cũng đã từng đánh chìm tàu cũ.

Ông Tú nói: “Tôi nhận thấy chất lượng sinh thái các vùng biển đó tăng lên rõ rệt. San hô mọc lên, các loài hải sản cũng tập trung về nhiều. Từ đó hiệu quả du lịch cũng tăng theo”.

Tàu Sheng Li tại Côn Đảo

Cũng theo ông Tú, với con tàu Sheng Li, nếu đem bán đấu giá để thu phế liệu thì Nhà nước chỉ thu được một lần, còn nếu đánh chìm để khai thác du lịch thì sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có thể thu hút du khách, nhất là các khách du lịch cao cấp thích khám phá, trải nghiệm với sinh thái biển. Xác con tàu sẽ tạo môi trường sống mới cho sinh vật biển, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, theo công văn phúc đáp mới nhất do Sở NN-MT TPHCM gửi ngày 22/9, Sở đã không chấp nhận phương án đánh chìm tàu do công ty Amadive đề xuất. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hình thức xử lý đánh chìm tàu hiện không được quy định trong pháp luật hiện hành. Công văn phúc đáp cũng dẫn các quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 và Nghị định 05/2017/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm. Theo các quy định trên, chỉ có hai phương án xử lý đối với tàu Sheng Li là tiêu hủy hoặc bán, không có hình thức đánh chìm để tạo điểm lặn.

Hiện tại con tàu đã mục nát và rỉ sét rất nhiều

Tàu Sheng Li được đóng từ năm 2002, chuyên chở hàng đông lạnh. Tàu có chiều dài 52m, rộng 8,5m với trọng tải khoảng 12.000 tấn và mang cờ Togo. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì chủ tàu đã bỏ con tàu trôi dạt tự do trên biển.

Cách đây khoảng 2 năm, ngư dân đi biển đã phát hiện tàu Sheng Li trôi dạt trên vùng biển thuộc Bà Rịa- Vũng Tàu và báo các cơ quan chức năng. Sau đó tàu Sheng Li được kéo về, neo đậu ở khu tránh bão tại Côn Đảo để chờ xử lý. Suốt một thời gian dài, tàu Sheng Li không có người trông coi, các thiết bị đều bị nhiễm nước mặn, han gỉ và không còn hoạt động.