Bí ẩn con tàu vừa được đề xuất đánh chìm ở Côn Đảo

TPO - Mới đây, một doanh nghiệp du lịch tại Đặc khu Côn Đảo đã đề xuất được đánh chìm con tàu đang neo đậu tại khu tránh bão trên vịnh Côn Sơn để tạo điểm lặn biển cao cấp cho Côn Đảo.

Đây là một con tàu hoang từng trôi dạt trên biển, được lực lượng chức năng kéo về neo đậu để chờ xử lý. Theo tìm hiểu của PV, con tàu hoang trên từng có tên là Sheng Li, là tàu chuyên chở hàng đông lạnh được đóng từ năm 2002. Tàu có chiều dài 52m, rộng 8,5m với trọng tải khoảng 12.000 tấn và mang cờ Togo. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì chủ tàu đã bỏ con tàu trôi dạt trên biển.

Cách đây khoảng 2 năm, ngư dân đi biển đã phát hiện tàu Sheng Li trôi dạt tự do trên vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo. Tàu sau đó được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu ở khu tránh bão tại Côn Đảo để chờ xử lý. Suốt một thời gian dài, tàu Sheng Li không có người trong coi, trở thành điểm check-in cho nhiều du khách.

Tàu Sheng Li neo tại biển Côn Đảo

Để xử lý tàu Sheng Li, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã họp bàn với các sở, ban ngành nhiều lần để đưa ra phương án xử lý. Tháng 5/2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất phương án đấu giá con tàu. Giá khởi điểm bán đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt là 1,7 tỷ đồng. Đơn vị được giao tổ chức bán đấu giá là Sở Tài chính.

Trong quyết định này cũng nêu rõ: “Các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tài sản là tàu Sheng Li chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định…”

Xác tàu Sheng Li từng được định giá 1,7 tỷ đồng

Trên cơ sở quyết định này, vào ngày 26/6/2025, Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc ban hành thông báo bước giá áp dụng tại các vòng đấu giá tài sản là tàu Sheng Li.

Tuy nhiên, trước đó vào ngày 11/6/2025, công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive đã có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li, tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Lặn biển tại Côn Đảo

Ông Ngô Tuấn Tú, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive cho biết để đi tới đề xuất này, ông đã đi khảo sát tại một số vùng biển như Indonesia, Malaysia sau khi họ đánh chìm tàu cũ. Ông Tú nói: “Tôi nhận thấy chất lượng sinh thái các vùng biển đó tăng lên rõ rệt. San hô mọc lên, các loài hải sản cũng tập trung về nhiều. Từ đó hiệu quả du lịch cũng tăng theo”.

Cũng theo ông Tú, với con tàu Sheng Li, nếu đem bán đấu giá để thu phế liệu thì Nhà nước chỉ thu được một lần, còn nếu đánh chìm để khai thác du lịch thì sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có thể thu hút du khách, nhất là các khách du lịch cao cấp thích khám phá, trải nghiệm với sinh thái biển. Xác con tàu sẽ tạo môi trường sống mới cho sinh vật biển, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học.

Xác tàu sẽ tạo sinh thái cho biển

“Nếu được chấp thuận như đề xuất, chúng tôi sẽ có kế hoạch, tổ chức vệ sinh sạch sẽ con tàu để đảm bảo không bị ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Sau đó, chúng tôi sẽ kéo tàu tới vùng biển đã khảo sát để đánh chìm, tạo môi trường cho các sinh vật biển phát triển”, ông Tú nói thêm.