Gần 900 chú chó ở Côn Đảo đeo thẻ có mã QR

TPO - Theo thông tin từ trạm Thú y và Bảo vệ thực vật huyện Côn Đảo, từ ngày 10/11 huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc đeo thẻ có mã QR cho toàn bộ chó nuôi trên địa bàn Côn Đảo. Dự kiến sẽ có khoảng gần 900 chú chó được đeo thẻ có mã.

Theo đánh giá của huyện, trong thời gian vừa qua tình trạng chó thả rông tại Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã gây ra một số hệ luỵ như chó cắn người, làm mất an toàn cho du khách và người dân.

Ngoài ra việc kiểm soát bệnh dại trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn khi ngành chức năng không thể kiểm tra xử lý triệt để đàn chó nuôi. Vì thế, việc đeo thẻ có mã QR cho chó là một trong các giải pháp của huyện nhằm khắc phục tình trạng chó thả rông, chó vô chủ cắn người, gây mất an toàn, an ninh trật tự trên đại bàn huyện.

Cũng trong thời gian vừa qua, huyện đã khảo sát, đánh giá số lượng chó nuôi trên địa bàn đồng thời đề xuất giải pháp tạo thẻ có mã QR chứa thông tin như: tên chủ vật nuôi, địa chỉ chủ vật nuôi, tình trạng tiêm ngừa vắc xin phòng dại của vật nuôi… Tới ngày 5/11 huyện đã hoàn tất công tác phát thẻ đeo cổ chó cho chủ hộ các vật nuôi đã đăng ký đồng thời phổ biến những quy định mới về việc quản lý chó nuôi, việc xử phạt với những chủ con chó vi phạm.

Cụ thể, từ ngày 10/11 huyện sẽ tăng cường công tác xử lý tình trạng chó thả rông trên địa bàn. Đối với trường hợp chó thả rông không đeo thẻ có mã QR thì tổ xử lý sẽ tiến hành truy bắt dưới mọi hình thức. Nếu chó chạy vào nhà thì người dân phải có trách nhiệm hỗ trợ tổ xử lý để bắt giữ chó. Huyện sẽ không giải quyết cho chuộc lại với các trường hợp chó không đeo thẻ có mã QR trong mọi trường hợp.

Với những con chó có đeo thẻ gắn mã QR chạy rông trên đường phố thì tổ xử lý sẽ áp dụng hình thức phạt nguội chủ chó thông qua việc quét mã QR. Trường hợp chó có đeo thẻ gắn mã QR nhưng vi phạm nhiều lần, huyện cũng không giải quyết chuộc lại và xử lý theo đúng quy định.

Đặc biệt, nếu chủ chó vi phạm là Đảng viên, là cán bộ công chức, viên chức hay người lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện thì huyện sẽ gửi văn bản, yêu cầu thủ trưởng đơn vị nghiêm túc nhận xét đánh giá và hạ xếp hạng thi đua vào cuối năm.

Ngoài ra, huyện Côn Đảo cũng yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân: Nuôi nhốt chó trong khuôn viên gia đình có cổng, rào chắn, đảm bảo chó được xích hoặc nhốt khi mở cổng để tránh việc chó sẽ thoát ra ngoài. Trường hợp đưa chó đi vệ sinh, đi dạo đến nơi công cộng phải có người dẫn bằng xích, có rọ mõm để tránh gây nguy hiểm cho cộng đồng; Chủ chó phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Người nuôi chó phải tiêm vaccine phòng chống bệnh dại cho chó theo thông báo định kỳ, chủ chó phải chủ động đưa chó đến nơi tiêm phòng hợp pháp để tiêm phòng dại. Trường hợp thẻ đeo có gắn mã QR bị hư hỏng, mất… chủ chó phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý là Trạm thú y và Bảo vệ thực vật huyện để được theo dõi, hướng dẫn in lại thẻ đeo mới có gắn mã QR. Mọi chi phí phát sinh do chủ chó tự chi trả.

Đây cũng là lần đầu tiên huyện Côn Đảo ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát đàn vật nuôi, với mục tiêu đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân và du khách. Ngoài ra, việc gắn thẻ có mã QR cũng nhằm kiểm soát tốt công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện. Hiện nay Côn Đảo đang phát triển mạnh về du lịch, việc quản lý chặt đàn chó nuôi bằng cách đeo thẻ có gắn mã QR là biện pháp hữu hiệu, nhằm hạn chế tình trạng chó thả rông trên địa bàn.