Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CLIP: Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hỏa ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một clip ghi lại cảnh tượng xe máy va chạm với tàu hỏa tại điểm giao cắt ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh).

Clip ghi lại vụ tai nạn. Clip: Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 25/9, tại lối đi tự mở giao cắt giữa Km 58+700 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng với đường đi từ QL1A vào thôn Phi Mô (thuộc thôn Đại Phú 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Tàu hàng số hiệu D14E-20XX chạy hướng Hà Nội – Đồng Đăng đã va chạm với xe máy mang BKS 98M1-023.XX do bà Nguyễn Thị Th (SN 1971, trú tại thôn Phi Mô, xã Lạng Giang, Bắc Ninh) điều khiển, di chuyển từ thôn Phi Mô ra QL1A.

Hậu quả, bà Th bị gãy xương chậu, phải nhập viện cấp cứu. Hiện nạn nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do người điều khiển xe máy không quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao cắt với đường sắt.

Nguyễn Thắng
#tai nạn giao thông đường sắt #người phụ nữ đâm vào tàu hỏa #va chạm tàu hỏa Bắc Ninh #tai nạn giao thông xã Lạng Giang #bà Nguyễn Thị Th bị thương #tai nạn đường sắt Hà Nội Đồng Đăng #va chạm tàu hàng D14E-20XX #xã Lạng Giang Bắc Ninh #gãy xương chậu do tai nạn #cấp cứu tai nạn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục