Pháp: Phi công EasyJet sốc nặng khi bẻ lái tránh tai nạn thảm khốc

TPO - Một vụ suýt va chạm nghiêm trọng giữa hai máy bay chở khách xảy ra tại sân bay Nice Cote d’Azur, Pháp. Máy bay của EasyJet và Nouvelair chỉ còn cách nhau 3m trước khi phi công kịp xử lý, tránh thảm kịch hàng không.

Sự việc diễn ra lúc 23h30 ngày 21/9 trong điều kiện mưa lớn. Khi chuyến bay EasyJet số hiệu 4706 chuẩn bị cất cánh đi Nantes, hành khách bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú dữ dội bên ngoài cửa sổ.

Âm thanh phát ra từ chiếc Airbus của hãng Nouvelair, vốn đang tiếp cận nhầm đường băng để hạ cánh. Để tránh đâm vào chiếc EasyJet, phi công Nouvelair buộc phải tăng hết công suất, đưa máy bay lên cao.

Một hành khách tên Érard (29 tuổi), kể lại với tờ Le Figaro: “Cơ trưởng rời buồng lái trong trạng thái sốc rõ ràng. Ông ấy nói rằng vụ va chạm đã được ngăn chặn ở khoảng cách chỉ 3m, lỗi thuộc về máy bay kia. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ khủng khiếp ngay bên cạnh”.

Máy bay của EasyJet và Nouvelair chỉ còn cách nhau 3m trước khi phi công kịp xử lý, tránh thảm kịch hàng không. Ảnh: Reuters.

Mỗi máy bay khi đó chở khoảng 150 hành khách. Nếu xảy ra va chạm, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Sau sự cố, tổ bay EasyJet quá sốc nên quyết định hủy chuyến, khiến hành khách mắc kẹt tại sân bay Nice.

Ban quản lý sân bay cho biết lỗi thuộc về phi công Nouvelair. “Có vẻ như cơ trưởng Nouvelair đã mắc sai lầm”, đại diện sân bay nói.

Ông Philippe Tabarot - Bộ trưởng Giao thông Pháp - xác nhận "một vụ va chạm thảm khốc đã suýt xảy ra" và ngay lập tức yêu cầu Cục Điều tra tai nạn hàng không (BEA) vào cuộc.

BEA đã thu giữ hộp ghi âm buồng lái để phục vụ điều tra, đồng thời coi đây là một “sự cố nghiêm trọng”. Cơ quan này nhận định đây là một trong những vụ suýt va chạm gần nhất giữa các máy bay chở khách ở châu Âu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, BEA khuyến cáo không nên vội vàng kết luận nguyên nhân cuối cùng.

Đại diện EasyJet khẳng định: “An toàn và sức khỏe của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân sự việc”.

Nouvelair hiện chưa đưa ra bình luận.