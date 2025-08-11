Mỹ: Máy bay chở gần 200 người va chạm tại Atlanta

TPO - Sáng 10/8, một chiếc Boeing 757 của Hãng hàng không Delta Airlines va chạm với một máy bay rỗng khách đang được đẩy lùi khỏi cổng lên máy bay, tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, Mỹ.

Theo Delta Airlines, sự cố xảy ra khi chiếc Boeing 757 chuẩn bị khởi hành chuyến bay tới Guatemala City với gần 200 hành khách và phi hành đoàn. Trong quá trình đẩy lùi, cánh máy bay đã quệt vào một máy bay đang đỗ.

Ngay sau va chạm, tổ bay lập tức dừng mọi hoạt động. Nhân viên mặt đất tiến hành kiểm tra, hành khách trên chuyến bay được đưa trở lại nhà ga. Hãng đã bố trí một máy bay khác thay thế để tiếp tục hành trình. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Một chiếc Boeing 757 của Hãng hàng không Delta Airlines.

Delta Airlines cho biết toàn bộ quy trình an toàn đã được thực hiện đúng chuẩn, chiếc Boeing 757 liên quan sự cố được đưa ra khỏi khai thác để kiểm tra kỹ thuật.

Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến hạn chế không gian di chuyển tại sân đỗ hoặc yếu tố môi trường như tầm nhìn và mật độ khai thác cao.

Sân bay Atlanta hiện là sân bay có lượng hành khách lớn nhất thế giới, với hoạt động tại khu vực sân đỗ luôn ở mức dày đặc. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phi công, nhân viên mặt đất và kiểm soát không lưu để đảm bảo an toàn.

Delta khẳng định an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết xử lý sự cố minh bạch và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới hành khách.

Sự cố lần này gợi nhớ đến vụ việc hồi tháng 4 tại sân bay Ronald Reagan Washington National, khi hai máy bay của American Airlines quệt cánh trên đường lăn. Khi đó, cả hai chuyến bay đều phải quay lại cổng và hành khách được sắp xếp sang chuyến khác, không ghi nhận thương vong.