Sáng mai, Hội thảo 'Du lịch Khánh Hòa - cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế'

Hội thảo diễn ra tại Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hội thảo cũng thu hút các chuyên gia đến từ các trường đại học nổi tiếng trong cả nước và tại địa phương như: Đại học Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Thái Bình Dương… Đặc biệt, hội thảo còn chào đón sự tham dự của một chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ESG và phát triển bền vững như: Tiến sĩ Alexander H. Kaufman - Cố vấn cấp cao của Global Standards (Asia); chuyên gia của UNDP, ILO và nhiều tổ chức quốc tế tại Thái Lan, Việt Nam, Maldives, Ethiopia, Philippines…

Hội thảo diễn ra 8h sáng 19/12.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung bàn thảo và rút ra kết luận từ các vấn đề chính như: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Khánh Hòa trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn 2045. Chiến lược phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa, đưa du lịch thành cực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của Khánh Hòa. Xây dựng các thương hiệu du lịch liên kết vùng: Từ du lịch biển đảo đến du lịch sinh thái, văn hóa; phát huy giá trị tổng thể, tiềm năng du lịch Khánh Hòa sau hợp nhất; phát huy lợi thế, đưa Khánh Hòa thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, thành trung tâm du lịch biển đảo quốc tế.

Thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Khánh Hòa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các trụ cột kinh tế khác cùng phát triển. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; đồng thời thu hút sự tham gia của các bên liên quan, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững; góp phần xây dựng và định vị Khánh Hòa là điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

Hội thảo sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của báo Tiền Phong và fanpage Facebook.