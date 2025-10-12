Va chạm ô tô đang quay đầu, nam thanh niên tử vong tại chỗ

TPO - Nam thanh niên 27 tuổi đã tử vong tại chỗ sau khi xe máy của người này xảy ra va chạm với ô tô đang quay đầu trên đường Phạm Hùng (Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/10, Đ.Đ.T. (SN 1997, ngụ xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô biển số 63C1-416.37, lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng từ Quốc lộ 1 đến đường Ngô Gia Tự.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 4, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp thì va chạm với xe ô tô biển số 63A-18905 do anh Huỳnh Trần Thanh Toàn (SN 1985, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước đang quay đầu.

Cú va chạm làm Đ.Đ.T. tử vong tại chỗ.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.