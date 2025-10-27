Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?

Hoàng Phúc
TPO - Sau thời gian điều trị, người phụ nữ gặp tai nạn được Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) dừng xe cấp cứu giữa đường đã hồi phục sức khỏe, tỉnh táo, nói chuyện bình thường.

Sáng 27/10, bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), cho biết sức khỏe của bà N.T.H. (50 tuổi, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã dần ổn định.

Bà H. là người bị tai nạn, nằm bất động giữa đường, được bà Nguyễn Thị Hường kịp thời sơ cứu và đưa đến bệnh viện hôm 23/10.

l1.jpg
Bác sĩ Hường hỗ trợ kiểm tra cho người phụ nữ gặp nạn trên đường.

Theo bà Hường, sau hơn 3 ngày được điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân H. đã tỉnh táo, nói chuyện, ăn uống được, dù thi thoảng vẫn còn buồn nôn. Bệnh nhân hiện chưa thể đi lại bình thường mà cần sự hỗ trợ do ảnh hưởng của chấn động não, dự kiến cần thêm 7-10 ngày để phục hồi vận động.

“Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ, xây xước ở tay chân, vỡ thành xoang hàm, đang điều trị tại Khoa Ngoại của bệnh viện. Dự kiến thời gian điều trị khoảng 3 tuần bệnh nhân có thể hồi phục, xuất viện”, nữ giám đốc bệnh viện nói.

Đại diện bệnh viện cho hay, sau khi sự việc xảy ra, chồng của bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn đến Giám đốc bệnh viện cùng các y, bác sĩ đã kịp thời hỗ trợ.

Trước đó, vào chiều 23/10, khi đang trên đường đi họp, bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn thấy một người phụ nữ nằm bất động bên đường sau va chạm giao thông. Ngay lập tức, bà Hường xuống xe kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân, tiến hành sơ cứu và gọi đội ngũ y tế cùng xe cứu thương tới hiện trường.

l2.jpg
Nữ giám đốc bệnh viện dừng xe trên đường khi đang đi họp, cứu người bị nạn được cộng đồng mạng chia sẻ.

Sau khi đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, bà Hường trực tiếp thăm khám, điều trị cho người gặp nạn.

Câu chuyện và hình ảnh về nữ bác sĩ cứu người sau đó được người dân đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và những lời chia sẻ, bình luận tích cực. Nhiều người gọi đây là “hình ảnh đẹp giữa đời thường”, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

“Tôi nghĩ đó chỉ là phản xạ nghề nghiệp bình thường. Nếu là đồng nghiệp khác, họ cũng sẽ làm như tôi. Quan trọng là phải bình tĩnh và hành động đúng cách để giúp người bị nạn" - bà Hường chia sẻ.

Hoàng Phúc
