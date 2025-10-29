Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tháo dỡ các vòng xoay thường xuyên gây lật xe ở TPHCM

Hương Chi

TPO - Ba vòng xoay trên đường ở TPHCM, gồm An Điền, Thới Hòa, Định Hòa nằm trong kế hoạch tháo dỡ, thay bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, vòng xoay An Điền là điểm đầu tiên đã được tháo dỡ.

Video: Ba vòng xoay tại TPHCM được tháo dỡ để thay bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông
tp-vong-xoay.jpg
Ngày 29/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, vòng xoay An Điền (giao lộ giữa ĐT.7A và ĐT.748) thuộc phường Long Nguyên, TPHCM đã được gỡ bỏ để thay bằng hệ thống đèn tín hiệu﻿ giao thông.
tp-vong-xoay-6.jpg
tp-vong-xoay-4.jpg
Vòng xoay sau khi được tháo gỡ﻿, đơn vị thi công tiến hành tái lập mặt đường bằng phẳng. Đồng thời, lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông ở ĐT.7A và ĐT.748.
tp-vong-xoay-5.jpg
Đây là một trong ba vòng xoay nằm trong kế hoạch tháo dỡ. Ngoài vòng xoay An Điền, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn có vòng xoay Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa) và vòng xoay Định Hòa (phường Chánh Hiệp) cũng sẽ được tháo dỡ trong thời gian tới.
tp-vong-xoay-1.jpg
Vòng xoay tại giao lộ XE1 và đường DE1 (Mỹ Phước Tân Vạn) thuộc phường Thới Hòa.
mmm.png
Việc các vòng xoay kể trên được lên kế hoạch tháo dỡ do thường xuyên xảy ra tai nạn﻿, lật container, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong ảnh là một xe đầu kéo container bị lật tại vòng xoay Thới Hòa.
tp-vong-xoay-3.jpg
Vòng xoay tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Chánh Hiệp.
tp-vong-xoay-2.jpg
Thời gian qua, nhiều tài xế thường xuyên đi qua các vòng xoay kể trên phàn nàn, cho rằng vòng xoay có vấn đề về kỹ thuật. Khi vào vòng xoay và trở ra làn đường dành cho ô tô để đi thẳng, xe dễ bị nghiêng dẫn đến lật ngang﻿.

Khi biết cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ vòng xoay, thay bằng đèn tín hiệu giao thông, giới tài xế rất đồng thuận. “Việc tháo dỡ vòng xoay tại khu vực An Điền, Thới Hòa và Chánh Hiệp là cần thiết. Đối với những tài xế lái xe tải, container chưa có nhiều kinh nghiệm, khi đi qua các vòng xoay này nếu không vững tay lái rất dễ lật xe”- anh Trung, tài xế xe đầu kéo container chia sẻ.

Hương Chi
#tháo dỡ vòng xoay #vòng xoay An Điền #Mỹ Phước Tân Vạn #Thới Hòa #Chánh Hiệp #TPHCM #lật xe #tai nạn

