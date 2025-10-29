Tháo dỡ các vòng xoay thường xuyên gây lật xe ở TPHCM

Khi biết cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ vòng xoay, thay bằng đèn tín hiệu giao thông, giới tài xế rất đồng thuận. “Việc tháo dỡ vòng xoay tại khu vực An Điền, Thới Hòa và Chánh Hiệp là cần thiết. Đối với những tài xế lái xe tải, container chưa có nhiều kinh nghiệm, khi đi qua các vòng xoay này nếu không vững tay lái rất dễ lật xe”- anh Trung, tài xế xe đầu kéo container chia sẻ.