Tháo dỡ các vòng xoay thường xuyên gây lật xe ở TPHCM

TPO - Ba vòng xoay trên đường ở TPHCM, gồm An Điền, Thới Hòa, Định Hòa nằm trong kế hoạch tháo dỡ, thay bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, vòng xoay An Điền là điểm đầu tiên đã được tháo dỡ.
Khi biết cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ vòng xoay, thay bằng đèn tín hiệu giao thông, giới tài xế rất đồng thuận. “Việc tháo dỡ vòng xoay tại khu vực An Điền, Thới Hòa và Chánh Hiệp là cần thiết. Đối với những tài xế lái xe tải, container chưa có nhiều kinh nghiệm, khi đi qua các vòng xoay này nếu không vững tay lái rất dễ lật xe”- anh Trung, tài xế xe đầu kéo container chia sẻ.