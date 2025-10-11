Xe tải lật nhào giữa đường khi va chạm ô tô 7 chỗ ở TPHCM

TPO - Sau khi xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ, xe tải lật nhào giữa đường. Vụ tai nạn làm hai phương tiện hư hỏng nặng.

Trưa 11/10, Công an TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và xe tải vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, tại ngã tư đường Võ Văn Tần, Phạm Văn Đồng thuộc phường Bình Dương, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe tải.

Ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng sau va chạm

Xe tải lật nhào giữa đường

Va chạm mạnh khiến xe tải lật nhào giữa đường. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, trong khi xe tải nằm giữa đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương nhẹ, cả hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.