Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 5 người bị thương

Hoài Nam
TPO - Tài xế xe tải chở vật liệu, va chạm với ô tô con trên đường dẫn cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, khiến 4 trẻ em và tài xế bị thương nặng

Ngày 7/10, VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lốp (SN 1983, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra, vào 17h ngày 18/5, Phạm Văn Lốp điều khiển xe ô tô tải BKS 38C-175.40 chở vật liệu từ mỏ đá Khe Giàn, xã Kỳ Hoa về xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi lưu thông đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8C và đường dẫn cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (thuộc xã Cẩm Xuyên), thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 38A-687.71 do anh Đậu Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cẩm Duệ) điều khiển, chở theo 4 cháu nhỏ. Thời điểm này anh Đậu Minh Đức lưu thông trên Quốc lộ 8C hướng từ xã Cẩm Duệ đi xã Cẩm Xuyên.

tt-11564860.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến hai xe lao xuống ruộng, xe tải lật nghiêng đè lên ô tô 5 chỗ. Anh Đức và 4 cháu nhỏ bị thương nặng. Hai xe hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 210 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù phát hiện phía trước có xe con đang di chuyển cắt ngang qua đường, nhưng Phạm Văn Lốp không giảm tốc độ mà chỉ bấm còi xin đường và tiếp tục điều khiển xe đi vào ngã tư dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ lỗi của Phạm Văn Lốp. Lốp đã không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện đến nơi giao nhau, vi phạm Luật giao thông.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng #xã Thạch Lạc #tai nạn 4 trẻ em bị thương

