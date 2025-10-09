Khởi tố tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương

TPO - Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo với ô tô con ở tỉnh Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế xe đầu kéo.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Hồ Văn Dũng là điều khiển phương tiện tham gia giao thông không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức đường bộ, gây tai nạn giao thông.

Hồ Văn Dũng bị khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Như Tiền Phong thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 6/10 tại Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm trên, ô tô con biển số 30M-051.46 do anh Vũ Hoài (SN 1991, trú Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội) đang lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thì va chạm với xe tải biển số 73F-002.85 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 73RM-002.50 chở khoảng 50 tấn hàng hóa (đá cấp phối) do Hồ Văn Dũng điều khiển, chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng Bắc - Nam.

Tại hiện trường, ô tô biển số 30M-051.46 hư hỏng nặng, xe tải 73F-002.85 và rơ moóc 73RM-002.50 hư hỏng nhẹ. Cú va chạm mạnh đã đẩy ô tô con sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác do anh Bùi Văn Xuân (xã Trường Ninh,tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi chiều ngược lại.

Chiếc ô tô biển số 30M- 051.46 chở 4 người bị tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông làm 4 người trên ô tô con biển số 30M-051.46 thương vong. Trong đó, bà N.T.T.H (SN 1978, trú Gia Lâm, Hà Nội) tử vong tại chỗ; 3 người bị thương đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trịcấp cứu là chị Lê Thị H (SN 1987, trú Đông Ngạc, Hà Nội); anh Dương Đức T (SN 1986, trú Hoài Đức, Hà Nội) và tài xế Vũ Hoài.

Bà Trần Thị Oanh - Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên cho hay, ô tô biển kiểm soát 30M-051.46 đi cùng đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, lúc ra về thì không may gặp nạn.

Theo người dân địa phương, khu vực giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường vào Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, cần lắp biển giảm tốc độ, biển cảnh báo… ở khu vực này.