Bốn người thương vong sau cú va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo ở Quảng Trị

TPO - Cú va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo đã làm 4 người trú ở thành phố Hà Nội thương vong (1 người tử vong, 3 người bị thương).

Chiều 6/10, Công an xã Cồn Tiên đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa cùng ngày làm 4 người trú ở thành phố Hà Nội thương vong.

Cú va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo làm 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 ngày 6/10, xe ô tô biển kiểm soát 30M-051.xx do tài xế V.H (SN 1991, trú ở Ba Đình, thành phố Hà Nội) điều khiển, chở theo 3 người khác lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Lúc đến Km 1062+910 (đoạn qua thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 73F-002.85 kéo theo rơ-moóc 73RM-002.xx do anh H.V.D (SN 1996, ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, theo hướng Bắc - Nam .

Vụ tai nạn giao thông làm chị N.T.T.H (SN 1978, trú Gia Lâm, thành phố Hà Nội) tử vong và 3 người còn lại trên xe ô tô 30M-051.xx bị thương; xe ô tô bị biến dạng. Ba nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Hiện Công an xã Cồn Tiên đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.