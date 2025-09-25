Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM đưa AI điều hành giao thông trên Quốc lộ 51

Nguyễn Dũng
TPO - Hệ thống sử dụng camera, cảm biến để phân tích luồng xe theo thời gian thực, tự động điều chỉnh chu kỳ đèn nhằm giảm ùn tắc, nhất là giờ cao điểm, dịp lễ Tết. Công nghệ AI còn có khả năng dự báo, cảnh báo sớm tình hình giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và bảo đảm an toàn giao thông.

Sáng 25/9, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã ba Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (Km38+200, Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ.

z7049943341716-ee32dd0b4031a195b6c26788bd4c8785.jpg
AI được đưa vào xử lý đèn giao thông trên QL51

Buổi kiểm tra có sự tham gia của đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, UBND phường Phú Mỹ, Văn phòng Ban An toàn giao thông TPHCM cùng Công ty CP Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam và Công ty CP Đầu tư và xây dựng CTGT 73 (đơn vị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông).

Tại hiện trường, các đơn vị phối hợp vận hành, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo tình huống thực tế nhằm đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

z7049943355104-94f7d97fd999c7d3c243ce96a497c8fe.jpg
Cơ quan chức năng khảo sát vị trí đưa AI vào phục vụ điều chỉnh đèn giao thông.

Hệ thống đèn tín hiệu AI có khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực thông qua camera, cảm biến, từ đó tự động điều chỉnh chu kỳ đèn theo mật độ phương tiện. Công nghệ này giúp tối ưu dòng xe, giảm ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp lễ Tết. Ngoài ra, AI còn dự báo tình hình giao thông dựa trên dữ liệu lịch sử, đưa ra cảnh báo sớm và phương án điều tiết phù hợp.

Việc đưa hệ thống AI vào quản lý giao thông là bước đi trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nguyễn Dũng
#giao thông TPHCM #AI quản lý giao thông #quốc lộ 51 #đèn tín hiệu thông minh #giảm ùn tắc #phân tích dữ liệu giao thông #chuyển đổi số giao thông

