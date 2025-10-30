Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bé gái 4 tuổi ở Lâm Đồng tử vong khi rơi xuống sông sau nhà

Thái Lâm
TPO - Trong lúc chơi gần bờ sông sau nhà, bé gái 4 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng không may trượt chân rơi xuống nước...

Tối 29/10, một lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé N.T.Đ (4 tuổi). Trước đó vào chiều cùng ngày, bé Đ. không may trượt chân rơi xuống sông phía sau nhà.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn khiến nước sông dâng cao, chảy xiết và ngập sát sân nhà.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, mọi người tim thấy thi thể bé Đ và đưa lên bờ.

Ngay sau sự việc, chính quyền phường Hàm Thắng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Thái Lâm
