Cà Mau: Bé trai 2 tuổi bị rơi sông tử vong

TPO - Sự việc đau lòng xảy ra khi ông bà phát hiện cháu trai 2 tuổi tử vong dưới mé sông gần nhà.

Ngày 28/10, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, bé V.H.A. (2 tuổi) ở cùng ông bà nội ở xã Khánh Hưng, sáng 27/10, ông bà không thấy cháu đâu nên đi tìm kiếm. Sau đó, cả hai ông bà 'chết lặng' khi phát hiện cháu A. tử vong dưới mé sông gần nhà.

"Gia đình xác định cháu A. tử vong do đuối nước nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể cháu về để lo hậu sự", lãnh đạo địa phương cho hay.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ cháu A. lên Đồng Nai làm công nhân nên gửi con lại nhờ ông bà nội chăm sóc.

Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.

Trước đó, chiều 26/10, tại xã Cái Nước cũng đã xảy ra vụ đuối nước làm bé Đ.T.N. (3 tuổi) tử vong.