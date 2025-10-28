Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau:

Bé trai 2 tuổi bị rơi sông tử vong

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sự việc đau lòng xảy ra khi ông bà phát hiện cháu trai 2 tuổi tử vong dưới mé sông gần nhà.

Ngày 28/10, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, bé V.H.A. (2 tuổi) ở cùng ông bà nội ở xã Khánh Hưng, sáng 27/10, ông bà không thấy cháu đâu nên đi tìm kiếm. Sau đó, cả hai ông bà 'chết lặng' khi phát hiện cháu A. tử vong dưới mé sông gần nhà.

"Gia đình xác định cháu A. tử vong do đuối nước nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể cháu về để lo hậu sự", lãnh đạo địa phương cho hay.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ cháu A. lên Đồng Nai làm công nhân nên gửi con lại nhờ ông bà nội chăm sóc.

Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.

Trước đó, chiều 26/10, tại xã Cái Nước cũng đã xảy ra vụ đuối nước làm bé Đ.T.N. (3 tuổi) tử vong.

Tân Lộc
#đuối nước #bé 2 tuổi #Cà Mau #địa phương #tai nạn trẻ em #hậu quả #đau thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục