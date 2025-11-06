Vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau: Tình nhân của người mẹ treo cổ tự sát

TPO - Lực lượng chức năng Cà Mau bước đầu xác định, 2 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng nghi do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm chính là người tình của mẹ - đã treo cổ tự sát.

Liên quan đến vụ 2 mẹ con ở Cà Mau tử vong trong phòng ngủ, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Nghi phạm là Phạm Văn L. (55 tuổi, ngụ xã Cái Nước).

Công an phong toả căn nhà nơi 2 mẹ con được phát hiện tử vong với nhiều vết chém.

Theo điều tra ban đầu, sáng 6/11, ông T.T.Đ - em ruột bà T.T.T. (47 tuổi, nạn nhân vụ án) không thấy chị mình mở cửa chở con đi học như thường lệ, gọi cửa cũng không ai trả lời. Cửa trước và sau đều khóa trái.

Nghi có chuyện chẳng lành, ông Đ. cùng con trai cắt khóa vào nhà và phát hiện bà T. cùng con gái là N.N.K.A. (9 tuổi) đã tử vong và báo công an.



Ngay sau đó, Công an xã Thanh Tùng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đến điều tra.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, nạn nhân tử vong do nhiều vết thương chí mạng, nghi bị sát hại trong đêm.

Bà T. bán nước giải khát và may vá tại nhà, đã ly hôn, có hai con và đang trực tiếp nuôi con gái nhỏ (cháu K.A.). Thời gian gần đây, bà T. có quan hệ tình cảm với ông L., nhưng giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.



Các nguồn tin cho biết, khoảng 0h30 ngày 6/11, ông L. đến nhà bà T. và hai người tiếp tục lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Đến khoảng 0h53, ông L. rời khỏi nhà. Đến sáng cùng ngày, bà T. và con gái được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ.

Qua công tác truy tìm nghi phạm, cơ quan công an phát hiện ông L. treo cổ tự tử cách nhà riêng khoảng 1km.