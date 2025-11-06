Hai mẹ con nghi bị sát hại tại nhà riêng

TPO - Sáng 6/11, người dân xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chém nên báo chính quyền.

Ngày 6/11, UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) thông tin về vụ án mạng trên địa bàn được phát hiện sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h40 cùng ngày, người dân ở ấp Cái Ngay (xã Thanh Tùng) báo đến Công an xã phát hiện bà T.T.T. (SN 1978) và con là N.N.K.A. (SN 2016) tử vong tại nhà riêng, trên người nạn nhân có nhiều vết chém.

Nhận tin báo, chính quyền xã đã phong toả hiện trường để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng đã tự sát.

Vụ án đã được báo cáo Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, làm rõ.