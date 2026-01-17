Hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới đáp ứng 2 mục tiêu 100 năm

TPO - Bộ Chính trị yêu cầu, hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới phục vụ hoạch định và thực hiện các chủ trương lớn đáp ứng 2 mục tiêu 100 năm, bảo đảm giữ vững ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 231-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030".

Kết luận nhấn mạnh, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong bối cảnh thế giới, khu vực đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn, đòi hỏi công tác lý luận phải đổi mới mạnh mẽ, vươn lên tầm cao mới, nâng cao tính dự báo chiến lược, chất lượng, hiệu quả, góp phần định hướng nhận thức, tư duy và hành động, bám sát, thúc đẩy thực tiễn, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về vai trò, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác lý luận. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy hành động hiệu quả, phục vụ, kiến tạo phát triển.

Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác lý luận, từ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đến định hướng chiến lược, hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện; rút ngắn thời gian thể chế hoá, cụ thể hoá nghị quyết, kịp thời đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực, khả thi; tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt.

Kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống lý luận, làm rõ những vấn đề cấp thiết, chiến lược, trọng yếu, cốt lõi; tăng cường nghiên cứu liên ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Đến năm 2030 đạt 3 mục tiêu để thúc đẩy chỉ đạo thực tiễn: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); Xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991 - 2031); Hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới phục vụ hoạch định và thực hiện các chủ trương lớn đáp ứng 2 mục tiêu 100 năm, bảo đảm giữ vững ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, phải coi trọng đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến lý luận, xây dựng chương trình hành động bảo đảm sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, kịp thời đưa lý luận vào cuộc sống; quy định cụ thể trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tập trung đổi mới nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị trên cơ sở Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; bảo đảm đúng chức năng của hệ thống trường Đảng và hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực đào tạo, tăng tính liên thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền lý luận gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao tư duy, nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực hành động cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

"Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động điều tra, nắm bắt, dự báo sớm tình hình, xu hướng, cung cấp luận cứ khoa học, có tính chiến đấu cao để kịp thời định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội tích cực; kiểm soát, mở rộng phạm vi, nội dung, hình thức đấu tranh trên không gian mạng; tăng cường đối thoại, thuyết phục, cảm hoá, đồng thời kiên trì, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm lệch lạc, sai trái, phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình"", kết luận nêu.