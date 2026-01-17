Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thường trực Chính phủ thảo luận xây dựng chiến lược quốc gia về đất hiếm

Luân Dũng
TPO - Sáng 17/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng. Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại phiên họp, Thường trực Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm; dự thảo nghị quyết của Chính phủ cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT chuyển tiếp và dự thảo nghị định quy định chi tiết về xử lý vướng mắc của các dự án BT giao thông; và một số nội dung khác.

171ttcp.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm, góp phần tự chủ chiến lược.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đầu tư tài chính, huy động nguồn lực Nhà nước, nguồn lực hợp tác công tư và nguồn lực của nhà đầu tư; xây dựng, phát triển hạ tầng; đẩy mạnh hợp tác công tư; quản trị thông minh dựa trên chuyển đổi số…

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan phối hợp, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện các dự thảo, báo cáo, đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT chuyển tiếp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ, vận dụng đúng quy định, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; trên cơ sở đó xem xét, xử lý các dự án đã có kết luận thanh tra, với các dự án chưa có kết luận thanh tra thì giao UBND cấp tỉnh tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Các bộ, ngành triển khai các công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Luân Dũng
