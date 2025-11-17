Thường trực Chính phủ yêu cầu Hà Nội khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12/2025

TPO - Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Hà Nội phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 626/TB-VPCP ngày 17/11/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo thông báo, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Dự án) phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Thủ đô đã được Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận đồng ý chủ trương cho nghiên cứu.

Hiện nay thành phố Hà Nội đang chuẩn bị triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng khác như: Dự án khu đô thị thể thao Olympic, Dự án đường nối từ sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, các cầu bắc qua sông Hồng,… Đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên "kỳ tích sông Hồng", vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030.

Một phần phối cảnh đại lộ cảnh quan sông Hồng do nhà đầu tư đề xuất.

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của thành phố Hà Nội.

Việc triển khai Dự án phải bảo đảm mục tiêu "văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm với quốc tế", khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao, làm cho dòng sông Hồng trở nên "dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn", phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm sinh kế cho nhân dân.

Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, bảo đảm việc triển khai Dự án phù hợp với các quy hoạch có liên quan và đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội; phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 03/02/2030).

Về các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai Dự án, Thường trực Chính phủ yêu cầu rà soát, vận dụng tối đa thẩm quyền theo quy định của Luật Thủ đô để quyết định các cơ chế, chính sách cần thiết cho việc triển khai Dự án; đồng thời chỉ trình cấp có thẩm quyền đối với những cơ chế, chính sách chưa có trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, làm việc với các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến, thống nhất về các cơ chế, chính sách đặc thù cần xin ý kiến Bộ Chính trị; báo cáo Thành ủy Hà Nội chủ trì, xem xét, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 20/11/2025 về việc triển khai Dự án và những vấn đề có liên quan.