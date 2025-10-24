Hà Nội 'kích hoạt' siêu dự án 300 nghìn tỷ: Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào giai đoạn triển khai

TPO - Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội làm tổ trưởng.

Ngày 24/10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ trưởng Tổ công tác là ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Ảnh minh họa

Các tổ phó Tổ công tác gồm: ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên làm nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng và triển khai công tác lập quy hoạch; chỉ đạo lập đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tổng thể gồm các dự án thành phần độc lập; chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chuẩn bị các văn bản, tài liệu để báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Phối cảnh Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thành phố Hà Nội yêu cầu Tổ công tác họp định kỳ 2 tuần/1 lần. Trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ công tác có thể triệu tập họp đột xuất các thành viên liên quan theo nhóm chuyên đề.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban, ngành, nghiên cứu, hoàn thiện trình tự các bước tiếp theo để có thể khởi công dự án đầu năm 2026.

Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ thực hiện Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng trong đó xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80 km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường mỗi bên sông là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui.

Tổng mức đầu tư dự kiến dự án được nhà đầu tư đưa ra khoảng 300 nghìn tỷ đồng.

Đề xuất cũng đặt ra phương án, sẽ khai thác quỹ đất dọc sông Hồng khoảng 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, xây 8 công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu của việc này là biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.