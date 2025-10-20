Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội chỉ đạo chuẩn bị khởi công Đại lộ cảnh quan sông Hồng đầu năm 2026

Trọng Đảng
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa giao các sở, ngành có liên quan hoàn thiện trình tự các bước chuẩn bị để có thể khởi công dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào đầu năm 2026.

Theo đó, sau khi chấp thuận chủ trương đề xuất Dự án Đại lộ - cảnh quan sông Hồng của liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban ngành nghiên cứu, hoàn thiện trình tự các bước tiếp theo. UBND thành phố yêu cầu các sở ngành có liên quan sớm hoàn thiện việc này để có thể khởi công dự án đầu năm 2026.

tp-3.jpg
Trục cảnh quan sông Hồng được đề xuất sẽ đi qua cầu Vĩnh Tuy và xây dựng một nút giao kết nối tại đây. Ảnh: T.Đảng

Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ thực hiện Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng trong đó xây dựng tuyến đường đường có tổng dài khoảng 80 km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường mỗi bên sông là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui.

Ngoài ra, liên danh cũng đề xuất thêm dự án thành phần là xây dựng tuyến đường sắt đô thị đô thị 1 ray (monorail) – phục vụ vận tải hành khách công cộng chạy song song trục giao thông cảnh quan. Tổng mức đầu tư dự kiến dự án được nhà đầu tư đưa ra khoảng 300 nghìn tỷ đồng.

Với hình thức triển khai dự án, liên danh nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, chia làm ba dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện, đầu tư bằng ngân sách - đầu tư công; Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án tuyến Monorail sông Hồng thực hiện bằng hình thức PPP.

Đề xuất cũng đặt ra phương án, sẽ khai thác quỹ đất dọc sông Hồng khoảng 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, xây 8 công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu của việc này là biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.

Trọng Đảng
#trục cảnh quan sông hồng #sông hồng #kỳ tích sông hồng #tập đoàn đèo cả

