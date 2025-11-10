Hà Nội lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dự kiến trong tháng 11/2025, Đồ án quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đưa ra lấy ý kiến của các bộ, ngành. Sau đó, Sở Xây dựng sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo dự thảo Đồ án đang được Sở Xây dựng hoàn thiện, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Hiện Đồ án đã được thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương và xác định có khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề kèm theo. Tổng mức đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư là hơn 300 nghìn tỷ đồng.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân, sơ bộ tính toán cần hơn 300 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư.

Thiết kế trục Đại lộ cảnh quanh sông Hồng gồm cả đường trên cao và tàu điện 1 ray (monorail) được nhà đầu tư xây dựng.

Theo định hướng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, dự án sẽ được chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 tập trung vào giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án thành phần 3 là xây dựng hai tuyến tàu điện một ray (monorail) chạy dọc hai bên bờ sông, mỗi tuyến dài khoảng 40km.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: Giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng. Ngoài ra dự án sẽ nghiên cứu xây dựng thêm các cầu hoặc hầm vượt sông tùy theo vị trí quy hoạch.

UBND thành phố Hà Nội đang giao cho các sở ngành thực hiện các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đặt mục tiêu khởi công dự án vào đầu năm 2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Trước đó, ngày 24/10/2025, UBND thành phố Hà Nội thành lập Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng; lập quy hoạch; đề xuất chủ trương đầu tư và các dự án thành phần; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố, Chính phủ.