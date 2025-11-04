Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Tại Quyết định số 2435, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

anh-chup-man-hinh-2025-11-04-luc-172909.jpg
Ông Nguyễn Quốc Đoàn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tiến sĩ Luật.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Quốc Đoàn từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tháng 7/2021, ông Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND Tối cao.

Đến năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Quyết định số 2438, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Luân Dũng
#Thanh tra Chính phủ #bổ nhiệm #Phó Tổng Thanh tra #Chánh án TAND Tối cao #ông Nguyễn Quốc Đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục