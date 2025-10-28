Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 27/10, bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/10/2025.

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán thành phố Hà Nội. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2020.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Thể dục thể thao; Di sản văn hóa và bảo tàng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chịu trách nhiệm phụ trách trực tiếp các đơn vị: Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục Di sản văn hóa; Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Viện Bảo tồn di tích…

Luân Dũng
