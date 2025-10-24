Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính trình tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ sung số lượng Phó Thủ tướng

Theo thông tin từ văn phòng Quốc hội, chiều nay (24/10), Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự, dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Như Ý

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định trình bày: Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV;

Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV;

Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành và 2 đại biểu không biểu quyết.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng;

Thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải;

Thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Kết quả có 431 đại biểu tán thành (bằng 90,93% tổng số ĐBQH).

Miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 (miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy) bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV;

Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên. Ngày 25/10, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.