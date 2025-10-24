Miễn nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban đối với ông Lê Quang Huy

TPO - Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, chiều 24/10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Trước đó, ngày 6/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Ông Lê Quang Huy.

Ngày 29/9, tại Hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 6/10, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, Trung ương đã đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.