Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 'tự nguyện' nghỉ học

TPO - Bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát đã bị miễn nhiệm chức vụ do có nhiều vi phạm, trong đó có việc cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học.

Ngày 8/10, theo tìm hiểu của PV, bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bà Huỳnh Thị Kim Huệ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của hiệu trưởng cho Phó Hiệu trưởng phụ trách trường theo đúng quy định hiện hành.

Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát - nơi bà Huỳnh Thị Kim Huệ công tác

Bà Huỳnh Thị Kim Huệ bị miễn nhiệm chức vụ vì đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Lý do với trách nhiệm là hiệu trưởng, bà Huệ đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Trước đó, từ năm 2020, báo Tiền Phong đã phản ánh những vi phạm của bà Huỳnh Thị Kim Huệ khi làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An liên quan đến việc tự ý cắt xén tiết học, thu tiền tăng tiết trái quy định. Sau đó, bà Huệ còn có những vi phạm khác song không được xử lý dứt điểm mà được điều động sang làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát vào năm 2023.

Sau đó, một giáo viên Trường THPT Chu Văn An gửi đơn tố cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk vì cho rằng đã "bao che, nâng đỡ không trong sáng cho bà Huệ" khi làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã kết luận giải quyết đơn tố cáo chỉ ra trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm cùng 1 hành vi, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT ban hành công văn "phê bình nghiêm khắc" đối với bà Huệ là không đúng quy định.

Khi đương chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, bà Huệ lại bị tố cáo nhiều vi phạm. Đáng chú ý, trong năm học 2024-2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát có 16 học sinh lớp 12 nghỉ học. Có nhiều học sinh được cho là "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học khi gần tới kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, em H.G.B. sau khi "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả đã xin đi học lại nhưng bị bà Huệ từ chối với lý do "Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu. Nhà trường xóa sổ rồi…".

Sau khi báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT vào cuộc, kết luận đơn bảo lưu kết quả học tập của học sinh có xác nhận của giáo viên và xác nhận của Hiệu trưởng là không đúng quy định theo Thông tư số 32/2020 của Bộ GD&ĐT. Trách nhiệm thuộc về giáo viên chủ nhiệm có các em học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập và hiệu trưởng xác nhận tại đơn bảo lưu.

Trong số các em "tự nguyện" bảo lưu kết quả học tập, có 4 em quay lại trường và đều đậu tốt nghiệp THPT. Em H.G.B. đã trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.