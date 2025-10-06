Ông Lê Quang Huy thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Chiều 6/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Trước đó, chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ngày 6/10, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, Trung ương đã đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.