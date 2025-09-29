Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nghỉ công tác từ ngày 1/10

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, được nghỉ công tác từ ngày 1/10, theo nguyện vọng cá nhân.

Văn phòng Quốc hội thông tin, chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, được nghỉ công tác từ ngày 1/10, theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Quang Huy phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 29/9.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê ở thành phố Hà Nội, là tiến sĩ Công nghệ thông tin, kỹ sư Xây dựng dân dụng.

Ông Lê Quang Huy là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội các Khóa XII, XIII, XIV, XV.

Quá trình công tác, ông Huy từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 4/2021, ông Huy là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.