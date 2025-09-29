Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nghỉ công tác từ ngày 1/10

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, được nghỉ công tác từ ngày 1/10, theo nguyện vọng cá nhân.

Văn phòng Quốc hội thông tin, chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, được nghỉ công tác từ ngày 1/10, theo nguyện vọng cá nhân.

299h-803.jpg
Ông Lê Quang Huy phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 29/9.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê ở thành phố Hà Nội, là tiến sĩ Công nghệ thông tin, kỹ sư Xây dựng dân dụng.

Ông Lê Quang Huy là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội các Khóa XII, XIII, XIV, XV.

Quá trình công tác, ông Huy từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 4/2021, ông Huy là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Luân Dũng
#Lê Quang Huy #Ủy ban Khoa học Công nghệ #Quốc hội #nghỉ công tác #Phó Chủ tịch Lê Minh Hoan #Chủ nhiệm Ủy ban #điều hành Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục