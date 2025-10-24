Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng

Luân Dũng
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2336, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

2410hoa.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa.

Ông Lê Quang Hòa sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Ông là Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật và có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Tại Quyết định số 2335, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Quang Hưng.

Tại Quyết định số 2338/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

2410quang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang.

Ông Vũ Đình Quang sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là Kỹ sư Hệ thống Điện, Thạc sĩ Quản lý kinh tế và có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Còn tại Quyết định số 2337, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Trường Huy.

Luân Dũng
#Phó Chủ tịch UBND #Hưng Yên #Cao Bằng #bổ nhiệm #miễn nhiệm #Chính phủ #nhân sự mới Hưng Yên #nhân sự mới Cao Bằng

