Phê chuẩn 2 Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

TPO - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, theo Quyết định số 2166, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Quyết định số 2168, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Tâm Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (1/10/2025).

Ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển được HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chiều 24/9.