Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Luân Dũng
TPO - Ngày 19/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với 3 cán bộ.

Cụ thể, tại Quyết định số 2096/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại Quyết định số 2098/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Đồng thời, tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện nay gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, và Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Luân Dũng
